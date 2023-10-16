При наличии каких симптомов нужно срочно посетить офтальмолога
Врачи пояснили, при каких проблемах с глазами стоит срочно посетить офтальмолога.
Если у человека двоится в глазах, такое состояние называют диплопией: оно наступает из-за нарушения работы глазных мышц.
Объекты в поле зрения удваиваются и частично перекрывают друг друга. Причины такого состояния могут быть разными: от повреждения черепных нервов до отравления и даже рака.
Стоит посетить врача, если беспокоят вспышки в виде молний и искр. Такие симптомы указывают на отслоение сетчатки, которое возникает из-за ее повреждения.
Еще один опасный симптом — если радужка поменяла цвет. Это может быть симптомом опасного состояния — например появления родинки, воспалительного процесса или неврологического расстройства, передает Life.ru.