Назван неочевидный признак развития рака яичников

Я считаю, что сдавать онкомаркеры раз в год однозначно стоит. По крайней мере ты будешь знать, если у тебя повышенные риски. Сейчас многие онкологические заболевания лечатся эффективно, если они находятся на раннем этапе. Это не то, что 30 лет назад. Тогда мы распознавали рак на третьей и четвертой стадии, когда выживаемость низкая, — объяснил иммунолог.