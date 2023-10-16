Названы опасные способы лечения простуды и гриппа

При простуде важно отказаться от методов лечения, которые могут навредить. Среди них – покупка противовирусных препаратов без консультаций врача и их прием на голодный желудок. Также вредными могут оказаться некоторые народные методы, выяснила Общественная Служба Новостей.

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За счет высокого содержания в противовирусных парацетамола и витамина С они считаются мощными препаратами. Принимать натощак их нельзя, так как это может навредить желудочно-кишечному тракту. Выбирать лекарство лучше после консультации с врачом.

Молоко и мед также могут причинить ущерб здоровью. Молоко может вызвать воспалительную реакцию, если в организме недостаточно ферментов для его усвоения, а мед при неправильном употреблении нагружает иммунную систему. Пить молоко с медом можно только в случае, если человек точно знает, что ему это ничем не грозит.

Противопоказано при температуре принимать горячую ванну или ходить в баню, так как от этого может подняться давление.

Навредить может и сок лука и чеснока, который по народным методам советуют капать в нос. Это может вызвать ожог слизистой, поэтому лук и чеснок лучше просто включить в рацион для укрепления иммунитета.

Нельзя также беспорядочно пить антибиотики, так как они убивают не вирусы, а бактерии и являются бесполезными при ОРВИ и гриппе.

Также не рекомендуется сбивать температуру до 38,5 градусов, так как это помешает организму самостоятельно справиться с воспалительным процессом.