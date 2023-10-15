Что важно знать о раке молочной железы у мужчин

Рак молочной железы — одно из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Далеко не все знают, что примерно в одном проценте случаев болезнь поражает и мужчин. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-хирург, онколог-маммолог в клинике Everon Виктор Федосейкин.

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По его словам, подобная разновидность онкологии у мужчин встречается гораздо реже, нежели у женщин, однако чаще заканчивается летальным исходом.

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— Это связано с низкой информированностью пациентов. Большинство из них даже не подозревает, что такая болезнь существует. Многие обращаются к врачу на поздних стадиях, когда игнорировать дискомфорт становится невозможно, — объяснил специалист.

Почему у мужчин возникает рак молочной железы

Чаще всего рак молочной железы у мужчин связан с генетикой, но некоторые формы болезни могут развиваться на фоне гормонального дисбаланса — повышенной выработки эстрогенов (женских половых гормонов) в организме, отметил онколог.

— Еще один фактор, повышающий вероятность развития этого заболевания у мужчин, — возраст. Чаще всего рак молочной железы встречается после 60 лет. Болезнь с большей вероятностью возникает у курящих мужчин и тех, кто злоупотребляет алкоголем, — подчеркнул Федосейкин.

Какие признаки выдают болезнь

Заметить болезнь на ранней стадии действительно сложно: боль, которая может появляться, многие мужчины принимают за растяжение или дискомфорт, связанный с перенапряжением мышц, пояснил врач. Другие признаки, которые могут сопровождать прогрессирование болезни, нередко игнорируются. Среди них:

изменение формы соска (внезапная втянутость или асимметрия);

шелушение кожи на сосках;

появление так называемой «лимонной корки» — бугристой кожи в области молочных желез;

отечность, значительное увеличение молочных желез в размерах, особенно, если изменения затрагивают только одну из них;

любые выделения из сосков.

Дополнительные симптомы

Болезнь часто сопровождается и неспецифичными симптомами, продолжил онколог:

сильной утомляемостью;

усталостью;

отсутствием сил на привычные дела.

— Их появление далеко не всегда связано с раком, но их сочетание с другими признаками — повод для обследования, — заметил Федосейкин.

Диагностика, профилактика и лечение

Для диагностики и подтверждения (или опровержения) диагноза, по словам врача, проводятся:

УЗИ;

маммография;

биопсия тканей молочной железы.

Предотвратить возникновение этого рака довольно сложно: снизить риск можно, отказавшись от спиртного и сигарет, следя за весом и регулярно занимаясь спортом, порекомендовал специалист.

Для лечения рака молочной железы у мужчин применяются все те же методы, что и у женщин:

химиотерапия;

хирургическое лечение;

лучевая терапия.