Чаще заканчивается смертью: что важно знать о раке молочной железы у мужчин
Рак молочной железы — одно из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Далеко не все знают, что примерно в одном проценте случаев болезнь поражает и мужчин. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-хирург, онколог-маммолог в клинике Everon Виктор Федосейкин.
По его словам, подобная разновидность онкологии у мужчин встречается гораздо реже, нежели у женщин, однако чаще заканчивается летальным исходом.
— Это связано с низкой информированностью пациентов. Большинство из них даже не подозревает, что такая болезнь существует. Многие обращаются к врачу на поздних стадиях, когда игнорировать дискомфорт становится невозможно, — объяснил специалист.
Почему у мужчин возникает рак молочной железы
Чаще всего рак молочной железы у мужчин связан с генетикой, но некоторые формы болезни могут развиваться на фоне гормонального дисбаланса — повышенной выработки эстрогенов (женских половых гормонов) в организме, отметил онколог.
— Еще один фактор, повышающий вероятность развития этого заболевания у мужчин, — возраст. Чаще всего рак молочной железы встречается после 60 лет. Болезнь с большей вероятностью возникает у курящих мужчин и тех, кто злоупотребляет алкоголем, — подчеркнул Федосейкин.
Какие признаки выдают болезнь
Заметить болезнь на ранней стадии действительно сложно: боль, которая может появляться, многие мужчины принимают за растяжение или дискомфорт, связанный с перенапряжением мышц, пояснил врач. Другие признаки, которые могут сопровождать прогрессирование болезни, нередко игнорируются. Среди них:
- изменение формы соска (внезапная втянутость или асимметрия);
- шелушение кожи на сосках;
- появление так называемой «лимонной корки» — бугристой кожи в области молочных желез;
- отечность, значительное увеличение молочных желез в размерах, особенно, если изменения затрагивают только одну из них;
- любые выделения из сосков.
Дополнительные симптомы
Болезнь часто сопровождается и неспецифичными симптомами, продолжил онколог:
- сильной утомляемостью;
- усталостью;
- отсутствием сил на привычные дела.
— Их появление далеко не всегда связано с раком, но их сочетание с другими признаками — повод для обследования, — заметил Федосейкин.
Диагностика, профилактика и лечение
Для диагностики и подтверждения (или опровержения) диагноза, по словам врача, проводятся:
- УЗИ;
- маммография;
- биопсия тканей молочной железы.
Предотвратить возникновение этого рака довольно сложно: снизить риск можно, отказавшись от спиртного и сигарет, следя за весом и регулярно занимаясь спортом, порекомендовал специалист.
Для лечения рака молочной железы у мужчин применяются все те же методы, что и у женщин:
- химиотерапия;
- хирургическое лечение;
- лучевая терапия.
Важно помнить, что раннее обращение к врачу значительно повышает шансы на выздоровление: при выявлении опухоли на I стадии шансы на выздоровление оцениваются в 90 процентов, добавил Федосейкин.