Ученые выявили новую затяжную форму ОРВИ

Ученые из Лондонского университета королевства Марии выявили новую форму ОРВИ, о которой ранее было неизвестно. Об этом сообщает портал med-heal.ru со ссылкой на издание The Lancet.

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Авторы исследования опросили 10 тысяч человек, переболевших коронавирусом, и выделили 16 симптомов, которые встречаются при затяжном ковиде. После этого были опрошены группы людей, которые переболели ОРВИ, и тех, кто в ближайшее время не болел вирусными инфекциями.