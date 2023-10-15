Британские ученые выявили новую затяжную форму ОРВИ
Ученые из Лондонского университета королевства Марии выявили новую форму ОРВИ, о которой ранее было неизвестно. Об этом сообщает портал med-heal.ru со ссылкой на издание The Lancet.
Авторы исследования опросили 10 тысяч человек, переболевших коронавирусом, и выделили 16 симптомов, которые встречаются при затяжном ковиде. После этого были опрошены группы людей, которые переболели ОРВИ, и тех, кто в ближайшее время не болел вирусными инфекциями.
Ученые обнаружили, что долговременные последствия болезни наблюдались не только у тех, кто переболел коронавирусом, но и после ОРВИ. Так, часть переболевших даже спустя 11 недель после заражения жаловались на кашель, боли в животе и диарею. По мнению ученых, это свидетельствует о новой форме ОРВИ, симптомы которой остаются даже через 10-12 недель после заражения.