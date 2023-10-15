Кардиолог заявила о связи тромбоза и малоподвижного образа жизни

Причиной образования тромба является загустение крови. Это увеличивает нагрузку на сердце. Спровоцировать процесс могут стресс и малоподвижный образ жизни, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

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«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам», – отметила Кореневич.

Из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания происходит сгущение крови в организме. Такая кровь плохо продвигается по сосудам, оказывая давление на их стенки. Нагрузка на сердце также возрастает.

Этот процесс может сопровождаться развитием таких сердечно-сосудистых заболеваний, как варикоз, стенокардия или инфаркт, пишет medikforum.ru.

К загустению крови и образованию тромба также приводят гормональные изменения, связанные с частыми стрессами. Специалист посоветовала чаще отдыхать от работы и домашних дел.