Врач Екатерина Демьяновская назвала неожиданные симптомы инсульта.

По её словам, речь идёт об апатии, дурашливости, неряшливости и агрессии. При этом специалист предупредила, что самыми первыми предвестниками этого смертельно опасного недуга являются резкая слабость в конечностях, головокружение с тошнотой и рвотой, нарушение зрения и слуха, а также головная боль, передаёт Life.

Однако врач отметила, что существуют и нетипичные симптомы. В частности, у человека накануне инсульта могут возникнуть несвойственные ему дурашливость, неряшливость, агрессия, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность.

«А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение», – пояснила Демьяновская.

Для профилактики болезни доктор рекомендует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и обязательно контролировать своё артериальное давление.