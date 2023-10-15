Врач предупредил о возможных проблемах со здоровьем из-за отопления

Использование центрального отопления может повысить вероятность заболеваний, включая астму и мигрень, из-за сухой атмосферы, которую оно создает. Об этом предупреждает россиян врач общей практики Юрий Завьялов.

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«Центральное отопление может сделать воздух внутри наших домов очень сухим», – сказал медик.

Сухой воздух может дополнительно увеличить сухость носа, что приведет к образованию струпьев. Иногда возможны и носовые кровотечения. Кроме того, сухость слизистых оболочек носа и горла ослабляет их способность защищать организм от пыли, вирусов и бактерий, что увеличивает риск заболеваний дыхательных путей, таких как простуда, синусит и грипп, особенно зимой.

Включение отопления может усугубить симптомы аллергии. Когда радиаторы нагревают воздух, они создают конвекцию, что поднимает пыль и аллергены. Это в свою очередь может вызвать аллергические реакции.

По словам врача, центральное отопление способно привести к обезвоживанию, особенно если не уделять внимание потреблению достаточного количества жидкости в течение дня. Это может вызвать головную боль, а у некоторых людей – мигрень.

Сухой воздух провоцирует быстрое «испарение» слез, что вызывает ощущение песка, сухости и зуда в глазах. Таким образом использование центрального отопления несет разнообразные негативные последствия для вашего здоровья.