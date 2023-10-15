Врачи предупредили о скрытом симптоме высокого уровня холестерина

Назван неочевидный симптом высокого уровня холестерина
Высокий уровень холестерина вызывает серьёзные последствия для здоровья человека.
Об опасном состоянии может указывать один неочевидный симптом, передаёт «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Daily Record.
Речь идёт о сильной боли в ногах. Как поясняют специалисты, высокий уровень холестерина зачастую блокирует кровоснабжение частей тела. Таким образом, данное состояние, которое известно, как критическая ишемия нижних конечностей, может уменьшить приток крови к ногам, вызывая неприятные боли.
При этом наиболее сильная боль в ногах, вызванная ишемией, в основном наблюдается ночью, так как она часто возникает именно в лежачем положении.
Чтобы снять болевой синдром специалисты советую лечь на спину, подняв ноги выше уровня тела, или немного пройтись, чтобы восстановить кровоток.
Для того же, чтобы снизить уровень холестерина, медики настоятельно рекомендуют правильно питаться. В частности, необходимо заменить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров на продукты с ненасыщенными жирами (жирная рыба, авокадо, орехи, семена и растительные масла).