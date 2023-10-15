Врачи предупредили о скрытом симптоме высокого уровня холестерина

Высокий уровень холестерина вызывает серьёзные последствия для здоровья человека.

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Об опасном состоянии может указывать один неочевидный симптом, передаёт «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Daily Record.

Речь идёт о сильной боли в ногах. Как поясняют специалисты, высокий уровень холестерина зачастую блокирует кровоснабжение частей тела. Таким образом, данное состояние, которое известно, как критическая ишемия нижних конечностей, может уменьшить приток крови к ногам, вызывая неприятные боли.

При этом наиболее сильная боль в ногах, вызванная ишемией, в основном наблюдается ночью, так как она часто возникает именно в лежачем положении.

Чтобы снять болевой синдром специалисты советую лечь на спину, подняв ноги выше уровня тела, или немного пройтись, чтобы восстановить кровоток.