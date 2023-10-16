Врач развеял мифы о вакцинации против гриппа

По статистике, только 28% россиян прививаются от гриппа из года в год.

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Заведующий отделением медицинской профилактики диагностического центра № 3 врач-терапевт Алексей Евдошенко разобрал популярные убеждения об этой прививке.

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Сделав прививку, заразиться гриппом возможно, но протекать заболевание будет в лёгкой форме и без осложнений. Институт им. Гамалеи заранее просчитывает штаммы и выпускает вакцины, которые к ним адаптированы.

По данным ВОЗ, сейчас в Москве «гуляют» четыре штамма: свиной грипп, А (H1N1), гонконгский грипп A (H3N2), вирус гриппа группы B-Victoria и вирус гриппа группы B-Yamagata.

Одна вакцина защищает сразу от нескольких штаммов. Но есть нюанс: в течение 21 дня после прививки иммунитет настраивается и поначалу ослабевает. В это время человек может подхватить грипп или ОРВИ. По данным ВОЗ, прививка снижает количество смертей от гриппа до 79%.

Вакцина против гриппа легко переносится. В основе препарата — части разрушенных вирусов гриппа, А и В или их отдельные белкиантигены. В очень редких случаях прививка может вызвать аллергическую реакцию — температуру выше 37 градусов, отёк или покраснение в месте инъекции больше 8 см в диаметре. Чтобы отследить реакцию организма на вакцину, нужно полчаса подождать у кабинета врача.

Нельзя вакцинироваться с острой инфекцией или если обострилось хроническое заболевание. В этом случае нужно подождать до полного выздоровления как минимум две-четыре недели. Противопоказанием является и аллергия на куриный белок, который используется в производстве вакцины.

Беременным прививку делать можно, но надо выбрать инактивированную вакцину, то есть не живую, а с убитым вакцинным вирусом гриппа.

Астма, дисбактериоз, состояние анемии, поствакцинальные осложнения в семье — это ложные отводы от прививки, на самом деле противопоказаний нет. Народные способы профилактики не альтернатива вакцинации. Их можно использовать дополнительно, если нет противопоказаний.

Например, повышает иммунитет корень имбиря, его надо очистить от кожуры, натереть на тёрке и добавлять его в горячий чай с лимоном. Имбирь противопоказан людям, страдающим гастритом или язвенной болезнью желудка. Можно купить в аптеке настойку корня женьшеня, принимать её по 40 капель в день.

Но и тут есть противопоказания: гипертония, заболевания печени, беременность. А вот мёд, лук и чеснок в профилактике гриппа не помогают.

Прививку лучше делать за три-четыре недели до сезона простудных заболеваний. Но в октябре ещё не поздно!