Ученые заявили, что болезни почек повышают риск остановки сердца в 7 раз

Специалисты выявили взаимосвязь между заболеваниями почек и сердечно-сосудистым здоровьем.

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Ученые в недавнем исследовании заявили, что риски сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе резкой остановки сердца, увеличиваются в 7 раз при заболеваниях почек, передает портал Journal of the American Heart Association.

Исследование проводилось с участием 295 людей, которые ранее сталкивались с остановкой сердца. У 51% из них ранее были выявлены заболевания почек. Это доказывает, что хронические заболевания почек могут сыграть роль в развитии болезней сердца.