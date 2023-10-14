Невролог: чаще всего головная боль возникает из-за напряжения

Невролог Сущевская: чаще всего головная боль возникает из-за напряжения. Причин у головной боли может быть множество — это может быть спазм сосудов, мышц, депрессия или что угодно. Важно понимать, что именно вызвало боль, иначе можно пить таблетки хоть горстями, но это ничего не даст. Специалистка рассказала, когда чаще всего начинает болеть голова и что с этим делать.

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Как объяснила невролог Юлия Сущевская, один из самых частых видов головной боли — напряжённого типа (ГБН). Она хоть раз, но случалась у 80% людей. Она относится к первичным видам, то есть её не вызывает травма мозга, спазм сосудов или какие-то другие заболевания.

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Почему болит голова

ГБН случается, когда сталкиваются два компонента:

спазм жевательных мышц, черепа и шеи;

снижение активности противоболевой системы (обычно происходит из-за депрессии или тревожности).

А стресс увеличивает шанс головной боли в любом случае.

Симптомы головной боли напряжения

Голову как бы сжимает и стягивает обручем, может по всей поверхности, а может в отдельных зонах, но обычно — с обеих сторон.

Боль не сверхсильная, а средняя или слабая.

Могут появиться лёгкая тошнота, свето- и звукобоязнь.

Её триггерят статические и психоэмоциональные нагрузки.

А вот после физической нагрузки боль, скорее всего, пройдёт.

В целом ГБН бывает хронической (случается чаще 15 дней в месяц и 180 дней в год) и эпизодической (менее 15 дней в месяц и 180 дней в год). Во втором случае хватит просто нужной таблеточки, а вот в первом потребуется терапия и длительное лечение.

Какие препараты помогут при ГБН

Кетопрофен (кетанов) 25 мг;

ибупрофен (нурофен, Миг) 400 мг;

ацетилсалициловая кислота (аспирин) 500–1000 мг;

парацетамол 1000 мг;

диклофенак 12,5–25 мг;

напроксен (налгезин форте, тералив) 500–550 мг.

На крайний случай подойдут анальгетики с кофеином (аскофен, цитрамон), но важно помнить, что они могут вызвать свою головную боль, если ими часто баловаться.

Не помогут:

триптаны (препараты против мигрени);

ноотропы;

«сосудистые» препараты;

магний, витамины группы В и поливитамины;

БАДы;

физиопроцедуры вроде магнито- и лазеротерапии;

массаж, иглоукалывание и прочая мануальная терапия;

обезболивающие с опиоидами (пенталгин Н);

барбитураты (андипал).

А последние два ещё вызывают зависимость и головную боль.

Для людей, страдающих от эпизодических головных болей напряжения, лучшей таблеткой станет спорт. Врач посоветовала заняться физической активностью: записаться на йогу, растяжку, в зал. Если не хочется тратиться, то всегда можно устраивать себе прогулки по лесу, на лыжах или бег вокруг дома, по стадиону или парку.

Если головная боль хроническая, то нужно обратиться к врачу. Он назначит лечение, но надеяться на сиюсекундный результат не стоит — терапия продлится минимум полгода, а какие-то подвижки появятся спустя 3 месяца. Если пропишут антидепрессанты — не пугайтесь, именно они помогают с депрессией и активируют противоболевую систему в мозге.

Признаки мигрени

Главное — не перепутать головную боль напряжения с мигренью, потому что для неё — требуются другие препараты.