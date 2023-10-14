Что будет, если уснуть в контактных линзах: врач-офтальмолог назвала пять ошибок
Откажитесь от этих вредных привычек, чтобы сохранить зрение и продлить срок эксплуатации оптики.
Спать в линзах
Силикон и гидрогель, несмотря на свою биосовместимость, всё же имеют ограниченную воздухопроницаемость. Недостаток кислорода приводит к гипоксии, пересыханию и воспалению роговицы, что оборачивается затуманиванием зрения на вторые-третьи сутки. Да и линзам тоже нужен «отдых» в физрастворе, так они не потеряют своих свойств.
Игнорирование режима ношения линз нередко приводит к аллергическому покраснению и раздражению глаз, развитию синдрома сухого глаза, риску конъюнктивита из-за нарушения гигиены и даже к такому серьёзному заболеванию роговицы, как кератит.
Замачивать линзы в обычной воде вместо раствора
Линзам нужен физраствор, а не простая, даже самая чистая вода. И это не маркетинговая уловка. В физрастворе линза очищается от микрочастиц грязи и восполняет свою напитанность, в то время как вода, особенно водопроводная, наоборот, покрывает линзу бактериями и микробами. А это прямой путь к раздражению и бактериальной инфекции глаза.
Мыть водой контейнер для линз
С необходимостью замачивать линзы только в физрастворе мы разобрались, а как быть с чистотой контейнера? Можно ли мыть его водой? Увы, нет. Причины те же — ph состав воды несовместим с условиями, при которых линзы безвредны и безопасны для ношения на глазах. Поэтому промываем контейнер тем же раствором для линз и меняем его ежемесячно.
Принимать душ или плавать в линзах
Как минимум вы рискуете потерять линзу, ведь она легко может быть смыта водой. Но даже если изделие держится на поверхности глаза крепко, водопроводная, речная, морская вода, попадая между линзой и роговицей, создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Результатом могут стать бактериальная инфекция, ощущение сухости, жжения глаз или воспаление.
Носить линзы дольше срока
Каждый тип линз имеет свой срок. Что же с ними происходит по истечении положенного срока службы? Газопроницаемость силикона становится хуже, изделие начинает хуже пропускать кислород.
Как реагирует роговица на гипоксию, мы писали выше. Это затуманенность зрения, раздражение, пересыхание роговицы и развитие синдрома сухого глаза.