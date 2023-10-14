Ученые определили профессии, которые могут привести к деменции

Ученые провели исследование в сотрудничестве с Норвежским национальным центром старения и здоровья и Центром старения Батлера Колумбийского университета. В течении двух лет ученые анализировали 7000 человек. в возрасте 33-65 лет. Из участников исследования 49,8% были женщинами.

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В ходе исследования оказалось, что люди с высоким уровнем профессиональной физической активности имеют 15,5% риска деменции по сравнению с 9% риска для людей, чья работа связана с низким уровнем физической активности. К профессиям с высоким уровнем физической нагрузки относятся продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, медицинский персонал низового звена, фермеры и животноводы.

Исследование также показало, что люди, чья работа требует среднего уровня профессиональной физической активности, подвергаются более высокому риску легких когнитивных нарушений, но не деменции как такового.

Авторы определяют профессиональную физическую активность как «формирование физической активности, которая требует значительного использования рук и ног и перемещения всего тела, например, скалолазание, подъем, балансировка, ходьба, наклон и обращение с материалами».

Среди наиболее распространенных профессий среди участников исследования, подверженных интенсивной физической активности в своих ролях, были розничная торговля, уход и услуги, а также сельское хозяйство.

При этом оказалось, что меньше всего риск деменции оказался у людей с творческими, интеллектуальными профессиями, потому что они развивают мозг, как мышцы.