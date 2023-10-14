Кардиолог рассказала, как распознать начало тромбоза

Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, что такое тромбоз и, как распознать его первые симптомы.

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Медик пояснила, тромбоз - это процесс образования сгустков крови (тромбов) внутри кровеносных сосудов. Это заболевание может привести даже к летальному исходу. Потому важно распознать его первые симптомы и начать лечение.

Стоит помнить, что главная опасность тромбоза в том, что в любой момент тромб может оторваться, пойти по току крови и в какой-то момент перекрыть просвет сосуда, создав препятствие для кровоснабжения жизненно важных органов.

Прежде всего при заболевании отекают стопы и голени. Замечаются боли в икроножных мышцах, сильная, нестерпимая пульсирующая боль в ступне, лодыжке, под коленом или в бедре. Может также незначительно повышаться температура в пораженной области. А кожа приобретает красноватый или синеватый цвет.

Также присуща припухлость ощущение уплотнения вен, боль при прикосновении к ним.