Иммунолог: длительная простуда – это «солянка» из ОРРВИ и гриппа
О том, что существует не только длительный ковид, но еще и длительная простуда, стало известно недавно. Об этом ранее заявили британские ученые, которые выяснили, что длительные симптомы ОРВИ схожи с постковидным синдромом.
По словам иммунолога Николая Крючкова, длительная простуда – это «солянка» из разных ОРВИ и гриппа. У человека могут наблюдаться симптомы длительной простуды как из-за осложнений во время болезни, так и присоединения вторичной бактериальной инфекции.
В результате даже через месяц с начала болезни пациент продолжает кашлять, у него насморк, проблемы с ЖКТ, уточнил врач в разговоре с «Комсомольской правдой».
Еще один вариант, но довольно редкий, когда вирус гриппа поражает легкие, что становится причиной длительного заболевания.