Иммунолог: длительная простуда – это «солянка» из ОРРВИ и гриппа

О том, что существует не только длительный ковид, но еще и длительная простуда, стало известно недавно. Об этом ранее заявили британские ученые, которые выяснили, что длительные симптомы ОРВИ схожи с постковидным синдромом.

© Unsplash

По словам иммунолога Николая Крючкова, длительная простуда – это «солянка» из разных ОРВИ и гриппа. У человека могут наблюдаться симптомы длительной простуды как из-за осложнений во время болезни, так и присоединения вторичной бактериальной инфекции.

В результате даже через месяц с начала болезни пациент продолжает кашлять, у него насморк, проблемы с ЖКТ, уточнил врач в разговоре с «Комсомольской правдой».