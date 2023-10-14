Эксперты объяснили, почему у мужчин инфаркты случаются чаще

В 90% случаев причиной инфаркта миокарда становится атеросклероз - заболевание, при котором на стенках сосудов формируются холестериновые бляшки. Поскольку атеросклероз выявляют у мужчин в 3-4 раза чаще, чем у женщин, следовательно, и инфаркт миокарда у сильной половины человечества - более распространенное явление, рассказал "РГ" главный врач Лаборатории "Гемотест" Давид Биченов.

Это "неравенство", пояснил он, обусловлено гормональным фоном у женщин, которых от атеросклероза и инфаркта защищают женские половые гормоны эстрогены, если у женщин не имеется хронических заболеваний, которые приводят к раннему атеросклерозу. Однако, обратил внимание доктор, выработка эстрогенов после менопаузы прекращается. Поэтому примерно после 50-60 лет риски возникновения инфаркта у мужчин и женщин постепенно сравниваются.

Действительно, говорит терапевт "Теледоктор24" Нэя Георгиева, женский организм до определенного возраста защищен эстрогенами, которые защищают стенку сосуда от атеросклеротических бляшек и снижают риски ишемической болезни сердца. Помимо этого, считает она, женщины меньше курят, чем мужчины. К тому же, они более внимательны к своему здоровью, тогда как представители "сильной половины" редко проходят профилактические ежегодные осмотры и часто пренебрегают лечением артериальной гипертонии. С учетом всех перечисленных факторов, мужской инфаркт встречается в 5 раз чаще, чем женский, подчеркнула эксперт.

По словам врача ГБУЗ МО "Красногорская Больница" Артура Егияна, женский гормон эстроген существенно снижает уровень атерогенных фракций. Именно эти белки способствуют образованию и развитию атеросклеротических бляшек в сосудах - липопротеидов (ЛПНП и ЛПОНП). Также эстрогены повышают уровень антиатерогенных липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). У мужчин же - преобладает гормон тестостерон, который, к сожалению не обладает этими свойствами. Стоит отметить, обратил внимание Егиян, что наряду с тестостероном у мужчин также вырабатывается эстроген, но в значительно меньшем количестве, чем у женщин.