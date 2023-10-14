Гепатолог предупредил о вреде фруктозы

Ранее фруктозу использовали в продуктах для диабетиков, поскольку усвоения она практически не требует инсулина в отличие от сахарозы. Но затем выяснилось, что от переизбытка фруктозы в организме происходит повышение уровня мочевой кислоты в крови. Что в свою очередь способствует развитию гипертонии, атеросклероза, подагры. К тому же фруктоза гораздо быстрее, чем сахароза способствует старению сосудов. То есть фруктоза оказывает разрушающее действие на организм при диабете. Кроме этого, увлечение фруктозой ведет к инсультам, инфарктам и другим тяжелым состоянием.