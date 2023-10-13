Онколог объяснила, какая боль говорит о раке груди

Боли в груди могут быть признаком запущенного рака молочной железы. Об этом заявила врач Ирина Кочетова.

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«Обычно жалобы на боль появляются уже на запущенных стадиях заболевания», – сказала Кочетова.

Болевые ощущения в груди возникают чаще всего в том случае, когда злокачественная опухоль распространяется на мягкие ткани передней грудной стенки.

С раком молочных желез по статистике сталкивается каждая 14-я женщина в мире. Однако на ранних стадиях заболевания пациентки практически никогда не жалуются на боль.

При этом боли в груди могут говорить о различных заболеваниях, которые развиваются из-за гормональных нарушений в организме женщины. Врач объяснила, что все они объединены под названием мастопатия.