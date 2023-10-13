Онколог объяснила, какая боль говорит о раке груди
Боли в груди могут быть признаком запущенного рака молочной железы. Об этом заявила врач Ирина Кочетова.
«Обычно жалобы на боль появляются уже на запущенных стадиях заболевания», – сказала Кочетова.
Болевые ощущения в груди возникают чаще всего в том случае, когда злокачественная опухоль распространяется на мягкие ткани передней грудной стенки.
С раком молочных желез по статистике сталкивается каждая 14-я женщина в мире. Однако на ранних стадиях заболевания пациентки практически никогда не жалуются на боль.
При этом боли в груди могут говорить о различных заболеваниях, которые развиваются из-за гормональных нарушений в организме женщины. Врач объяснила, что все они объединены под названием мастопатия.
Боль может быть разной интенсивности и ощущаться по-разному, но усиливаться за несколько дней до менструации. Чтобы не пропустить рак, важно регулярно посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез, сообщает «Доктор Питер».