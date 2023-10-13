Назван самый нежелательный эффект антибиотиков

Самым нежелательным эффектом антибиотиков является формирование антибиотикорезистентности, то есть устойчивости к данным препаратам, рассказал NEWS.ru врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, это одна из десяти крупнейших опасностей, с которыми сталкивается человечество в XXI веке, так как бактерии учатся «защищаться» от антибиотиков.