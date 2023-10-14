Что делать при обморожении

Обморожение — серьезное состояние, которое возникает при замерзании тканей из-за длительного воздействия низких температур. Наиболее подверженными поражению областями являются кончики пальцев рук и ног, мочки ушей, щеки, подбородок и кончик носа.

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Рассказываем в материале "Рамблера", что делать, если вы получили обморожение, находясь на улице.

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Ранними симптомами обморожения являются покраснения кожи и жгучая боль. Затем кожа может стать холодной, онемевшей, белой или сероватой кожи, жесткой на ощупь или восковой с виду. Самостоятельно можно вылечить только легкое обморожение. Все остальные случаи требуют медицинской помощи.

Убедитесь, что нет переохлаждения

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вы подозреваете переохлаждение. Признаки включают сильную дрожь, сонливость, спутанность сознания, неуклюжие руки и невнятную речь.

Уйдите с холода

Первое и самое важное действие - уйти с холода и защититься от дальнейшего воздействия низких температур. Если нет такой возможности и вы находитесь на улице, согрейте обмороженные руки, засунув их подмышки. Защитите свое лицо, нос или уши, накрыв их сухими руками в перчатках.

Снимите мокрую одежду

Мокрая одежда может усилить обморожение. Снимите мокрую одежду и замените ее сухой, теплой одеждой. Завернитесь в теплое одеяло.

Осторожно отогрейте обмороженные участки

Замочите обмороженные пальцы рук, ног или другие конечности в теплой воде. Оптимальная температура - примерно от 40 до 43 градусов по Цельсию. Если термометра нет под рукой, проверьте воду, опустив в нее локоть — на ощупь она должна быть очень теплой, а не горячей. Держите пораженные участки в воде 20-30 минут или до тех пор, пока кожа не приобретет свой нормальный цвет или не перестанет неметь. На лицо и уши можно положить теплую влажную салфетку.

Не согревайте обмороженную кожу прямыми источниками тепла: обогревателями, грелками, огнем от газовой плиты или камина. Это может привести к ожогам.

Выпейте теплое

Горячие напитки, например, чай, горячий шоколад, просто теплая вода могут помочь организму согреться изнутри. Избегайте алкоголя и кофе, так как они могут только ухудшить ситуацию.

Осторожно помассируйте обмороженные области

Если обморожение легкое, можно осторожно помассировать пораженные области, чтобы улучшить кровообращение. Не используйте силу и не массируйте сильно, чтобы избежать повреждения тканей. Вы почувствуете покалывание и жжение, когда кожа согреется и восстановится нормальный кровоток.

Избегайте трения

После размораживания обмороженных участков не трите их сильно и избегайте резких движений. Это может вызвать повреждение замерзших тканей.