Россиянам назвали способы снизить риск развития тромбоза

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Риск образования тромбоза велик у людей, ведущих неправильный образ жизни или перенесших серьезные травмы, предупредила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала способы снизить вероятность развития этой опасной для жизни болезни.

По словам кардиолога, в группу риска развития тромбоза входят люди, перенесшие операции или травмы, после которых долгое время находились в неподвижном состоянии, а также люди с прогрессирующим атеросклерозом, с повышенным уровнем холестерина в крови и с атеросклеротическими бляшками и те, кто перенес инфаркт или инсульт.

В группе риска развития тромбоза вен находятся пациенты с раком, с варикозом, а также женщины, которые принимают оральные контрацептивы, беременные или недавно родившие Ирина Пермикина

Пермикина добавила, что риск развития тромбоза можно снизить несколькими способами. Первый и главный из них, по ее словам, — здоровый образ жизни. Важно сбалансированно питаться, следить за весом и заниматься спортом. Также важную роль в профилактике тромбоза играет контроль за хроническими болезнями, отметила кардиолог.

Врач добавила, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства без назначения врача. «Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Людям из группы риска развития тромбоза следует проходить обследование у кардиолога. Если тромб уже образовался, пациенту назначат препараты для его растворения. Если это лечение не дает результатов, тромб удалят хирургически», — подытожила Пермикина.