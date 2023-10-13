Психолог рассказала, что будет с памятью при злоупотреблении алкоголем

Злоупотребление алкоголем приводит к поражению центральной нервной системы, рассказывает специалист. Это проявляется в неврологических и психических расстройствах, в том числе и когнитивных нарушениях. Когнитивные нарушения – это ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких функций: памяти, внимания, мышления, речи, восприятия информации, целенаправленной двигательной активности. При длительном употреблении алкоголя происходит нарушение памяти, снижение интеллекта, эмоциональные расстройства, астенические явления. Как замечает Оксана Демина, алкоголизм и память на самом деле связаны гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд. У человека, страдающего алкоголизмом, происходят следующие негативные изменения в памяти: - снижение объема опосредованного и непосредственного запоминания; - склонность к "коротким замыканиям" – умозаключениям по первому попавшемуся признаку без размышления (первое, что пришло в голову); - в длительной ситуации различные временные части памяти могут восприниматься как отдельные, не связанные между собой; - появляются сложности с запоминанием непривычного, нового, не соответствующего собственным взглядам; - снижена способность запоминания логических, рациональных вещей в сравнении с эмоциональными; - снижена способность запоминания текстовой информации; - снижены возможности активного запоминания, в сравнении с возможностями пассивного запоминания. А невролог назвала восемь правил профилактики когнитивных нарушений.