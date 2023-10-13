Раздражительность назвали симптомом расстройства психики

Приступы гнева и раздражительности могут говорить о нарушениях работы нервной системы. В отдельных случаях при сочетании с другими симптомами они могут также расцениваться как симптомы расстройства психики, выяснила Общественная Служба Новостей.

© Газета.Ru

Первым признаком расстройства тревожного, биполярного расстройств, шизофрении или депрессии является раздражительность, потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее, ухудшение памяти, подозрительность и замкнутость.

Специалисты при таких симптомах рекомендуют обратиться к врачу. Также легкие приступы гнева и раздражительности могут говорить о незначительных нарушениях работы нервной системы, вызванной, к примеру, недостатком сна, солнечного света. В этих случаях чтобы побороть вспыльчивость, специалисты советуют нормализовать сон, стараясь ложиться и просыпаться в одно время, а также легко ужинать.