О развитии болезни Альцгеймера, как известно, могут свидетельствовать проблемы с концентрацией и навигацией.

Еще один симптом деменции выявили ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на портале Current Biology.

В очередном эксперименте приняли участие более 100 человек: все они были разделены на три группы. В одну входили здоровые пожилые люди, во вторую – пожилые люди с некоторыми когнитивными нарушениями, а в третью – пациенты с болезнью Альцгеймера.

Каждому было поручено надеть очки виртуальной реальности и пройтись по одинаковому маршруту. При этом каждый раз удалялись некоторые детали и ориентиры, которые усложняли поиск обратной дороги.

В ходе наблюдений ученые обнаружили, что участники третьей группы испытывали одну и ту же проблему: им было сложнее сориентироваться при прохождении маршрута после внесения корректировок. Так, пожилые люди с деменцией заворачивали либо раньше, либо позже, чем следовало. Из-за этого они сбивались с пути и не могли к нему вернуться.