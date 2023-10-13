Ученые выявили симптом деменции, который можно заметить во время прогулки
О развитии болезни Альцгеймера, как известно, могут свидетельствовать проблемы с концентрацией и навигацией.
Еще один симптом деменции выявили ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на портале Current Biology.
В очередном эксперименте приняли участие более 100 человек: все они были разделены на три группы. В одну входили здоровые пожилые люди, во вторую – пожилые люди с некоторыми когнитивными нарушениями, а в третью – пациенты с болезнью Альцгеймера.
Каждому было поручено надеть очки виртуальной реальности и пройтись по одинаковому маршруту. При этом каждый раз удалялись некоторые детали и ориентиры, которые усложняли поиск обратной дороги.
В ходе наблюдений ученые обнаружили, что участники третьей группы испытывали одну и ту же проблему: им было сложнее сориентироваться при прохождении маршрута после внесения корректировок. Так, пожилые люди с деменцией заворачивали либо раньше, либо позже, чем следовало. Из-за этого они сбивались с пути и не могли к нему вернуться.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как предотвратить деменцию.