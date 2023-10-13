«У вас рожа»: почему россияне не понимают диагнозы врачей

На своих форумах врачи рассказывают, как превратно порой воспринимают их слова и рекомендации. Один пациент, не зная, что делать с противовоспалительной свечой, засовывал ее в ноздрю, удивляясь, почему это так неудобно. Другой вместо прописанного препарата от сердца пил лошадиную дозу мочегонного — просто перепутал названия. Третий оскорбился, услышав от доктора: «У вас рожа», не зная, что рожистое воспаление — официальный медицинский термин.

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Многие больные разжевывают капсулы, которые надо глотать, путают время приема и дозировки. Особенно часто этим грешат старики.

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Только кто здесь виноват: непонятливый больной или врач, который ничего толком не объяснил?

Однажды в США провели занятный эксперимент. Хирургов-ортопедов спрашивали, удается ли им доносить до пациентов нужную информацию. 75 процентов ответили «да», пребывая в полной уверенности, что все в порядке, больные отлично их понимают. Но в реальности картина оказалась совсем иной: удовлетворенность от беседы с этими докторами выразил лишь каждый их пятый пациент.

Очевидно, что коммуникация врач — больной чрезвычайно важна. Как вы думаете, будет ли недопонявший что-то человек пунктуально принимать назначенные лекарства? Не заменит по совету «знающей» подруги или по собственному почину дорогой оригинальный препарат дешевым дженериком? Будет ли контролировать свое состояние, ежедневно измерять, к примеру, пульс и давление? Конечно же, нет. Просто потому, что не осознает необходимости это делать.

Что же мешает нормальному общению доктора и пациента?

Конечно же, острый дефицит времени, характерный для всего нашего здравоохранения. Если у кабинета очередь, волей-неволей придется поторапливаться. Тут уж не до разжевывания своих слов и контроля адекватности их восприятия. Зачастую врач пишет рекомендации на бумажке — потом, мол, прочтете. Играет роль и запрет ссылаться на проблемы лечебного учреждения. «Вам это исследование не нужно», — говорит врач, когда не имеет возможности его провести.

Редко кто удовлетворяется таким ответом. Родственникам больных, которые спрашивают, что принести, выдают дежурное: «Помощь не требуется, все необходимое у нас есть».

Хотя в больнице может не хватать элементарного: и лекарств, и особенно средств ухода. Вам не признаются, что нужна сиделка. А при выписке оказывается, что у больного появились пролежни. У родственников просить помощи рискованно: вдруг накатают жалобу. Тогда врач получит по шапке за излишнюю откровенность.

Есть и еще проблема — банальное неумение многих, даже хороших специалистов говорить простым понятным языком, не злоупотребляя медицинской терминологией. В институтах, конечно, преподается медицинская этика и деонтология, но внимания ей уделяется немного. Соответственно, и студенты не считают эти дисциплины важными. А уж практическим навыкам коммуникации с больными, умению находить понятные конкретному человеку слова, выбирать подходящую интонацию не учат совсем.