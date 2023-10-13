При хрусте в шее, похожем на перетирание песка или треск снега, следует обратиться за консультацией к специалисту. О чем может свидетельствовать этот признак и чем он опасен, порталу NEWS.ru рассказал остеопат Александр Евдокимов.

Как объяснил эксперт, подобный недуг проявляется из-за отложения солей и остеофитов и возникает при смещении позвонков относительно друг друга. Особенно стоит насторожиться при хрусте в шее людям, работа которых предполагается сидячий образ жизни.

"При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника", – уточнил врач.

Вместе с тем специалист отметил, что в данном случае важно учитывать возраст и конституцию человека. Так, если хруст возникает у людей с худощавым телосложением, детей и молодежи, то это считается нормальным явлением.