Врач Гадзиян назвал виновника ранней смерти - эта ошибка забирает 10 лет жизни
Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что жир является "убийцей номер один" для организма человека, так как незаметно провоцирует целый букет опасных заболеваний - сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, онкологию и так далее.
"Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. При этом каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год", - отметил врач в своем Telegram-канале.
Марк Гадзиян также предупредил, что лишний вес опасен не только для взрослого человека, но и для ребенка.
"Ожирение в детском возрасте влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни", - подчеркнул специалист, ссылаясь на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Марк Гадзиян добавил, что увеличивает риск нарушения работы сердца, помимо фастфуда, сладкого, различных обработанных мясных продуктов, регулярное употребление консервированной продукции.
"Многие консерванты - это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", - отметил он.
Нет ничего "живого и полезного" в мясе и рыбе, которые проходят столь серьезную обработку, еще раз подчеркнул специалист.