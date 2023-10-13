Тромбоз представляет собой процесс образования тромбов в просвете венозных сосудов, приводящий к их частичной или полной закупорке. О первых симптомах развития болезни "Известиям" рассказала врач-кардиолог Анна Бирюкова.

По словам специалиста, недуг может сопровождаться отеком стопы, голени или всей ноги с одной стороны, болью в пораженной ноге, которая, как правило, начинается в икрах, и сильной пульсирующей болью в ступне, лодыжке, под коленом или в бедре.

Также пациенты иногда жалуются на локальное повышение температуры кожи в пораженной области, покраснение или посинение кожи, припухлость, ощущение уплотнения вен и боль при прикосновении к ним.

Кардиолог в том числе объяснила, как выявить склонность к образованию тромбов. Так, на нее могут указывать отклонения в общем анализе крови, коагулограмме, повышенное значение гомоцистеина в крови и изменение содержания в ней отдельных ферментов.