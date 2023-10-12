Врач назвала неочевидную ошибку при лечении насморка

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» назвала неправильный способ лечения насморка, которые используют многие.

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Врач объяснила, что использование солевых растворов помогает разрушить слизь в носовой полости и вывести ее. Однако многие при промывании носа наклоняют голову набок, а так делать нельзя.

Делать этого нельзя, потому что вода может залиться в уши.

К тому же, специалисты дали рекомендации не использовать при насморке сосудосуживающие капли. Дело в том, что такие средства при использовании в течение более трех дней, приводят пациента к осложнениям, в частности к риниту. Эффективнее и безопаснее для больного насморком будут гормональные спреи. Они снимают воспаление и отек.