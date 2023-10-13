Острая пища может снизить риск болезней сердца и органов дыхания

Как рассказал журналистам исследователь, острые блюда в умеренном количестве могут оказать положительное влияние на здоровье. Употребление перца, васаби, куркумы и редьки уменьшает вероятность развития многих заболеваний, в том числе рака. Также в этот список вошли ожирение, изжога, язва, сердечно-сосудистые недуги, болезнь Альцгеймера и заболевания дыхательных путей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на зарубежный источник MedicalXpress.