Острая пища может снизить риск болезней сердца и органов дыхания

Профессор эпидемиологии Университета Теннесси в США Пол Д. Терри рассказал, какая еда способна снизить риск развития болезней сердца и онкологических заболеваний.
Как рассказал журналистам исследователь, острые блюда в умеренном количестве могут оказать положительное влияние на здоровье. Употребление перца, васаби, куркумы и редьки уменьшает вероятность развития многих заболеваний, в том числе рака. Также в этот список вошли ожирение, изжога, язва, сердечно-сосудистые недуги, болезнь Альцгеймера и заболевания дыхательных путей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на зарубежный источник MedicalXpress.
– У некоторых людей легкая боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина – гормонов счастья и удовольствия, – передает СМИ слова профессора.
Однако ученый предупредил, что в некоторых случаях острая еда может ухудшить состояние людей с хроническими заболеваниями.
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