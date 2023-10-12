Ученые назвали неожиданный симптом болезни Альцгеймера

Ученые предупреждают, что трудности с поворотом при ходьбе могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера .

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Эксперты использовали виртуальную реальность для изучения навигационных ошибок у людей с первыми признаками заболевания в надежде разработать простые тесты для выявления этого заболевания.

Команда из Университетского колледжа Лондона сравнила 31 здорового молодого человека с 36 здоровыми пожилыми людьми и 43 пациентами с легкими когнитивными нарушениями.

Легкие когнитивные нарушения относятся к стадии между ожидаемым ухудшением памяти и мышления, которое происходит с возрастом, и более серьезным ухудшением деменции.

Всем трем группам было предложено выполнить задание в очках виртуальной реальности. Они шли по маршруту, ведомому пронумерованными конусами, состоящему из двух прямых дорожек, соединенных поворотом. Затем им пришлось вернуться в исходное положение, руководствуясь только своей памятью, и задание выполнялось повторно в трех разных условиях.

Анализ показал, что люди с легкими когнитивными нарушениями постоянно переоценивали повороты на маршруте и имели большую вариативность в своем чувстве направления.

Доктор Андреа Кастеньяро, один из авторов исследования, сказал, что уже есть доказательства того, что проблемы с навигацией являются важным ранним признаком болезни Альцгеймера.

«Мы обнаружили, что люди с ранней болезнью Альцгеймера постоянно переоценивали повороты на заданном маршруте и демонстрировали повышенную изменчивость чувства направления.

Что еще более важно, включив в исследование здоровых пожилых людей, мы также обнаружили, что эти специфические аспекты не являются продолжением здорового старения и кажутся довольно специфичными для болезни Альцгеймера», — пояснил он.