Не только водой: доктор Мясников рассказал, чем можно запивать лекарства

Он выделил одно общее правило: лекарства нужно запивать водой. Кофеин, содержащийся в кофе, чае, алкоголь, сахар, содержащийся в соке, могут влиять на всасывание.

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«Но некоторые лекарства мы советуем запивать конкретными вещами. Например, препараты железа – всегда апельсиновым соком. Некоторые антибиотики – молоком. Другие, наоборот, молоком нельзя ни в коем случае», – подчеркнул Мясников.

Сочетаемость лекарств и жидкостей лучше всего уточнять у специалистов с медицинским образованием. Однако если стоит вопрос запить таблетку, а под рукой нет ничего подходящего, то можно даже сделать глоток из-под крана, добавил специалист.

«Важнее принять лекарство и запить тем, чем возможно, чем не принять под флагом того, что «у меня нет бутилированной воды», – заключил Мясников.