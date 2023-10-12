«Сумасшедшая боль». Реально ли застудить почки, если сидеть на холодном

Если долгое время сидеть на холодной поверхности, то можно застудить почки и заболеть пиелонефритом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

© Вечерняя Москва

По его словам, доказанный факт, что почки можно легко застудить, если сидеть на холодном, потому что этот орган плохо защищен от воздействий окружающей среды.

Видео дня

— Почки располагаются внебрюшинно, за организмом. Они находятся отдельно на уровне поясницы. Их края защищены ребрами снизу, а остальная часть органа отделяется от внешней среды только массивом мышечной ткани и кожей. Больше ничего там нет. Поэтому холодное пространство негативно влияет на работу почек. Они снабжаются кровью. А когда мы садимся на холодное место, то она остывает пропорционально отдаваемой температуре. Часть тепла с тела рассеивается в пространстве. Кровь становится холодной, почки перестают работать в нормальном режиме, это приводит к различным болезням и проблемам со здоровьем, — рассказал он.

Специалист отметил, что любое долгое нахождение в холоде, а также одежда не по погоде могут спровоцировать проблемы с почками.

Эксперт отметил, что если человек понимает, что он застудил почки, то он должен срочно обратиться к врачу и сдать анализ мочи.

— Наш организм нестерилен, в нем живут различные микроорганизмы, которые могут спровоцировать воспаление — пиелонефрит. Это тяжелое заболевание, которое может вылечить только врач, — предупредил Кондрахин.

Также можно попробовать принять горячий душ или положить теплый платок на область поясницы. Это может спасти от последствий переохлаждения почек, считает терапевт.

Собеседник «ВМ» заверил, что, если долго сидеть на холодной поверхности, можно застудить не только почки, но и придаток яичника.

— Репродуктивная система девочки закладывается в яичниках. Этот орган формирует фолликулы и яйцеклетки для оплодотворения. Над яичниками располагается образование, которое называется придаток. Это гормонально активная анатомическая область, которая формирует активность яичника. Когда девочке говорят, что она застудит придатки, то ее предупреждают о воспалении, которое может там возникнуть из-за переохлаждения. В таком случае может возникнуть сумасшедшая боль, которая очень выражена, — сказал Кондрахин.