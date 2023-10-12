Ученые доказали, что красное мясо повышает риск диабета на 44%

Специалисты из Гонконгского университета выяснили, что употребление красного мяса может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Выводы ученых публикует издание European Heart Journal.

Ученые изучили данные 70 исследований, в которых участвовали более шести миллионов человек, проживающие в разных странах, включая США, Австралию, Великобританию, Францию, Германию, Китай, Японию, Западную Африку, Южную Корею и Сингапур. Задачей исследователей было изучение того, как влияет на организм употребление дополнительных 50 граммов переработанного красного мяса в день и 100 граммов непереработанного.

Выводы оказались следующими: у людей, кто съедал хотя бы на 50 граммов переработанного красного мяса больше, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастал на 26 процентов, а сахарного диабета второго типа - на 44 процента.