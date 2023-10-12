"Никто не застрахован": как распознать симптомы развития артрита

Во многих странах каждый год 12 октября отмечают Всемирный день борьбы с артритом. Дата была установлена по инициативе ВОЗ. Ее целью является привлечь внимание к проблеме ревматологических заболеваний, а также объединить усилия по их ранней диагностике. Спрашиваем у эксперта, как распознать развитие недуга, а также о мерах профилактики.

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Может развиться в любом возрасте

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Всемирный день борьбы с артритом отмечают во многих странах 12 октября. Он проводится с 1996 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Целью даты является привлечение внимания широкой общественности к проблеме ревматологических заболеваний, а также профилактика и борьба с ними.

Артрит – это собирательное понятие, включающее в себя группу недугов, которые сопровождаются болью и припуханием в суставах. Об этом Москве 24 рассказал руководитель отделения ревматологии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

По его словам, этих заболеваний более ста. В их числе такое распространенное, как остеоартроз, а также ревматоидный артрит. К той же группе относятся недуги, из-за которых развивается воспалительное поражение позвоночника. Например, болезнь Бехтерева или псориатический артрит. Все эти заболевания очень разные по своим проявлениям. Но в их основе всегда лежит изменение иммунного ответа и воспаление. Даже при остеоартрите, который считается возрастным недугом и вызывается изменениями в суставах за счет механических повреждений хряща в течение жизни.

Артриту подвержены не только пожилые, но и молодые люди. От этого "никто не застрахован", подчеркнул специалист.

Основным симптомом является боль в суставах. Также для многих болезней характерна так называемая утренняя скованность после сна. В таких случаях зачастую пациент не может даже нормально одеться, ему нужно специально расходиться, размяться, чтобы начать двигаться.

Если человек испытывает такие симптомы, то очень важно не заниматься самолечением. Вместо этого нужно сразу же обратиться к врачу для обследования. "Люди принимают всякие анальгетики или пьют нестероидные противовоспалительные препараты. Это действительно помогает. Но, к сожалению, очень часто такое самолечение маскирует хроническую болезнь", – подчеркнул Каратеев.

По его словам, подобные препараты помогают устранить симптомы, но не останавливают конкретную болезнь. Для борьбы с ней нужен точный диагноз и курс специфичных, а не общих лекарств.

Правильное питание и легкие нагрузки

Против каждого из видов артрита существует своя профилактика. Например, если говорить об остеоартрозе в пожилом возрасте, то это в первую очередь нормализация массы тела.

Избыточный вес дает большую нагрузку на суставы, что способствует их повреждению и воспалению. Также стоит вести активный образ жизни, чтобы поддерживать хорошее кровообращение. И чтобы восстановительные процессы шли как следует. При этом нужно избегать травм, так как они в таком возрасте медленнее и хуже заживают.

Кроме того, следует правильно питаться. Какой-то специальной диеты для больных артритом не существует, но наиболее подходящей считается так называемая cредиземноморская. Она включает в себя много растительных жиров, фруктов, зелени и рыбы. Специалист подчеркнул, что рацион человека должен быть полноценным и сбалансированным, с достаточным количеством белка и кальция.

"Для более молодых людей актуальнее заболевания, связанные с повреждением иммунной системы, которые и становятся причиной воспаления. Значительную роль в развитии таких болезней играет генетика", – уточнил Каратеев.

По его словам, следует избегать инфекций и прививаться от них. Кроме того, по возможности минимизировать стресс, поскольку он вредит иммунной системе. Также к мерам профилактики относится правильный образ жизни, который подразумевает соблюдение баланса труда и отдыха, качественный сон и занятия физкультурой.