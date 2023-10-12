Врач предупредил россиян о серьезном последствии травм

«Самая частая разновидность артрита, с которой люди могут встречаться в любом возрасте — это травма. При несильном воздействии может произойти только неинфекционное, то есть асептическое воспаление сустава за счет микротравмы его структур. В этом случае достаточно уменьшить на него нагрузку и подождать — организм восстановится сам», — заявил врач. Однако Алентов предупредил, что если впоследствии травма не заживает, а лишь усугубляется, появляется боль и синяки, тогда нужно всерьез задуматься об обращении к специалисту.