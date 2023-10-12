Названа неочевидная ошибка при лечении насморка

Многие россияне начинают лечить насморк сосудосуживающими каплями, однако в первую очередь необходимо промывать нос, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, солевые растворы помогают разрушить скопившуюся в носовой полости слизь и вывести ее. При этом она отметила, что при промывании носа нельзя наклонять голову набок.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что нос выполняет важнейшие функции. В частности, он нагревает поступающий в организм воздух, чтобы предотвратить раздражение слизистой бронхов, увлажняет его, а также удаляет вирусы и бактерии. При насморке слизистая носа воспаляется, что осложняет дыхание. Чтобы облегчить свое состояние, необходимо делать промывание. Врач подчеркнул, что при промывании нельзя наклонять голову набок, так как вода может залиться в уши.

Также врачи рекомендуют не использовать сосудосуживающие капли. Это обусловлено тем, что использование таких средств больше трех дней подряд приводит к осложнениям, в частности, к риниту. Более эффективными и безопасными являются гормональные спреи.

Гормональные спреи рекомендуются лорами, педиатрами и терапевтами. Это местное лечение, которое снимает воспаление и отек, — рассказал Продеус.