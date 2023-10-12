Названа неочевидная ошибка при лечении насморка
Многие россияне начинают лечить насморк сосудосуживающими каплями, однако в первую очередь необходимо промывать нос, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, солевые растворы помогают разрушить скопившуюся в носовой полости слизь и вывести ее. При этом она отметила, что при промывании носа нельзя наклонять голову набок.
Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что нос выполняет важнейшие функции. В частности, он нагревает поступающий в организм воздух, чтобы предотвратить раздражение слизистой бронхов, увлажняет его, а также удаляет вирусы и бактерии. При насморке слизистая носа воспаляется, что осложняет дыхание. Чтобы облегчить свое состояние, необходимо делать промывание. Врач подчеркнул, что при промывании нельзя наклонять голову набок, так как вода может залиться в уши.
Также врачи рекомендуют не использовать сосудосуживающие капли. Это обусловлено тем, что использование таких средств больше трех дней подряд приводит к осложнениям, в частности, к риниту. Более эффективными и безопасными являются гормональные спреи.
Гормональные спреи рекомендуются лорами, педиатрами и терапевтами. Это местное лечение, которое снимает воспаление и отек, — рассказал Продеус.
Врач-терапевт Татьяна Тарадеева ранее перечислила главные симптомы гайморита. По ее словам, он сопровождается повышением температуры тела, головной болью, а также насморком, который не проходит в течение 7–10 дней. Изменение тембра голоса также может быть признаком гайморита.