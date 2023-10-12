Ученые заявили, что лекарство от диабета эффективно против болезней десен

Препарат способен регулировать метаболизм сахара не только в крови, но и в полости рта.

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Ученые выяснили, что препарат от диабета под названием метформин помогает при лечении болезней десен. Это удалось выяснить специалистам из Королевского колледжа Лондона, говорится в материале опубликованном в Journal of Translational Medicine.

Как оказалось, главное действующее вещество этого препарата регулирует метаболизм сахара не только в крови, но и в полости рта.

Ученые провели эксперимент на мышах, который показал, что лекарство защищает от потери костной массы во время заболевания пародонта. Более того, препарат является профилактикой возрастной потери костной массы.