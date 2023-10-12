Ученые заявили, что лекарство от диабета эффективно против болезней десен
Препарат способен регулировать метаболизм сахара не только в крови, но и в полости рта.
Ученые выяснили, что препарат от диабета под названием метформин помогает при лечении болезней десен. Это удалось выяснить специалистам из Королевского колледжа Лондона, говорится в материале опубликованном в Journal of Translational Medicine.
Как оказалось, главное действующее вещество этого препарата регулирует метаболизм сахара не только в крови, но и в полости рта.
Ученые провели эксперимент на мышах, который показал, что лекарство защищает от потери костной массы во время заболевания пародонта. Более того, препарат является профилактикой возрастной потери костной массы.
После эксперимент был проведен с участием людей. Результаты показали, что у них улучшились клинические результаты при лечении заболеваний десен, а также контроль уровня сахара и воспаления во рту и теле.