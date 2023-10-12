Кардиолог перечислил 5 симптомов кардионевроза

Основными симптомами кардионевроза можно назвать острые, сжимающие или жгущие боли в груди, неравномерный ритм сердца, затруднённое дыхание, сопровождаемое удушьем, головокружение, слабость и потерю равновесия, частые панические атаки и гипервозбудимость, рассказал в разговоре с aif.ru врач-кардиолог Егор Новиков.

По его словам, при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, поскольку их появление может указывать не только на проблемы с сердцем, но и нервной системой, отметил врач.