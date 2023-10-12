Ученые выяснили, опасен ли часто назначаемый при гипертонии препарат

В новом исследовании учёных из США доказывается, что широко используемый препарат для лечения пациентов с гипертонией амлодипин не несёт дополнительных рисков, несмотря на недавние опасения исследователей и врачей о том, что приём амлодипина может иметь негативные последствия.

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В новой статье журнала Function приводятся данные о том, что гипертонией страдает каждый пятый взрослый во всем мире, это заболевание является причиной 7,6 миллионов смертей в год, сообщает МedicalХpress. При отсутствии лечения гипертония значительно увеличивает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или заболевания почек.

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Одним из широко назначаемых препаратов для лечения пациентов с гипертонией является амлодипин, который в настоящее время регулярно принимают в форме таблеток более 70 миллионов американцев. Амлодипин относится к группе блокаторов кальцевых каналов. Когда кальциевый канал открывается, кальций поступает в мышцу и вызывает её сокращение, повышая кровяное давление. Амлодипин препятствует поступлению кальция, что приводит к расслаблению сосудов и снижению артериального давления.

Недавно некоторые исследователи поставили под сомнение пользу амлодипина для лечения пациентов с гипертонией. Исследования показали, что амлодипин может активировать кальциевые каналы другого типа, что приводит к изменениям в кровеносных сосудах и увеличению частоты сердечной недостаточности у пациентов.

Новое исследование, проведённое исследовательскими группами из Национальных институтов здравоохранения и Университета Глазго, не показало наличие связи приёма амлодипина с увеличением частоты сердечной недостаточности у пациентов.

«Метаанализ, объединивший клинические испытания и проспективный анализ реальных условий, показал, что амлодипин не связан с увеличением сердечной недостаточности или другими сердечно-сосудистыми проблемами», — сообщают авторы работы.