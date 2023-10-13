Вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса этой осенью

В середине осеннего сезона может увеличиться заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Об этом предупредил вирусолог Сергей Вострухов.

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По его словам, в этот период организм подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Эксперт отметил, что осенью снижается количество солнечных дней, понижается температура воздуха и растет количество осадков. Эти факторы снижают сопротивляемость организма к респираторным инфекциям, поэтому растет заболеваемость ОРВИ.

Вострухов также отметил, что продолжается мутация коронавируса, появляются более заразные штаммы. Он порекомендовал уделить особое внимание профилактике этой осенью и не забывать о вакцинации.

— Более эффективного способа избежать серьезных последствий и осложнений на сегодняшний день нет, — заключил Вострухов в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также не стоит забывать и о традиционных средствах поддержания иммунитета. Стоит чаще бывать на свежем воздухе, не забывать про физические нагрузки, одеваться в соответствии с погодными условиями и принимать поливитаминные комплексы.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков предупредил, что длительность последствий коронавируса зависит от комплекса факторов: от того, как конкретный человек перенес болезнь, от тяжести течения, а также наличия хронических заболеваний. В некоторых случаях последствия перенесенного коронавируса могут остаться навсегда, передает «Царьград».