Кардиолог рассказал, что необходимо делать гипертоникам

«Это не больно, так почему меня это должно волновать? Поэтому мы называем его «тихим убийцей», потому что, если его не лечить, он повреждает все наши кровеносные сосуды, сердце, мозг и почки», - объяснил врач-кардиолог изданию «МедикФорум».