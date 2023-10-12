Кардиолог назвал худшее, что можно сделать при гипертонии
Кардиологи предупреждают, что высокое давление постепенно повреждает кровеносные сосуды, почки, сердце и мозг.
Худшее, что человек с гипертонией может сделать со своим здоровьем, - это не следить за своим артериальным давлением и не относиться серьёзно к высокому АД.
«Это не больно, так почему меня это должно волновать? Поэтому мы называем его «тихим убийцей», потому что, если его не лечить, он повреждает все наши кровеносные сосуды, сердце, мозг и почки», - объяснил врач-кардиолог изданию «МедикФорум».
Из-за слишком высокого давления сердце работает гораздо интенсивнее, что повышает риск сердечных приступов и инсультов. Со временем сердечная мышца ослабевает и сердце работает менее эффективно.
Страдает не только сердечно-сосудистая система, но и организм в целом.
«Гипертония также может вызывать проблемы во всем организме, такие как почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция и сексуальная дисфункция», - продолжает врач.
Гипертоники должны отслеживать своё давление и прилагать усилия к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Правильно питаться, сократить потребление соли, отказаться от вредных привычек, регулярно давать физическую нагрузку своему телу.