Ученые выявили новый вид болезней сердца под названием сердечно-сосудисто-почечный-метаболический синдром (ССПС). Об этом сообщает издание The Sun.

Синдром получил такое название в связи с тем, что сочетает в себе заболевания сердца, почек, признаки сахарного диабета 2 типа и ожирения. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) выпустила рекомендации, которые должны способствовать выявлению указанного недуга у пациентов.

Специалисты также рассказали о четырех симптомах, которые характерны для ССПС. Предполагается, что о заболевании свидетельствуют высокий индекс массы тела, повышенное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови.