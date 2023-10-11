Врач предупредил об опасных последствиях приема обезболивающих

Врач Тяжельников предупредил об опасных последствиях приема обезболивающих лекарств
Обезболивающие препараты помогают справиться с болевыми ощущениями в короткие сроки. Однако важно понимать, что их прием может привести к возникновению зависимости, заявил порталу Pravda.Ru главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
Прием таких препаратов следует осуществлять только после консультации с медицинским специалистом. В противном случае у человека может развиться как физическая, так и психологическая зависимость от обезболивающих. Например, он начнет прибегать к ним для того, чтобы снять эмоциональный дискомфорт или побороть стресс, объяснил эксперт.
"Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости".
Помимо этого, многие обезболивающие препараты не рекомендуется употреблять в течение продолжительного времени из-за их потенциального негативного влияния на ЖКТ, печени, кожи и глаз, предупредил Андрей Тяжельников.
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