Ученые выяснили, как связаны глаукома и болезнь Альцгеймера

Ученые из Италии узнали, что клинические биомаркеры глаукомы и болезни Альцгеймера похожи.

По информации NewsMedical, эти заболевания могут возникать из-за отложений амилоидного белка в тканях человека.

Болезнь Альцгеймера – нарушение в работе головного мозга, которое обычно происходит в возрасте после пятидесяти лет. Для него характерны снижение умственных способностей, нарушение памяти и самоидентификации. Считается, что одна из причин возникновения заболевания кроется в отложениях фермента белка бета-амилоида в головном мозге, которые называются бляшками.

Глаукома и болезнь Альцгеймера развиваются схожим образом. глаукома затрагивает те участки мозга, которые не связаны со зрением, например, височную долю. То же самое наблюдается у людей, страдающих от болезни Альцгеймера. Более того, люди с глаукомой на 52% сильнее подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

Ученые выдвинули предположение, что взаимосвязь двух заболеваний обусловлена работой ганглионарных клеток сетчатки, которые могут выделять бета-амилоидный белок. Он накапливается по мере взросления и провоцирует появление заболеваний глаз.