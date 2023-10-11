Как вылечить ожирение: инструкция

Лишний вес и ожирение являются причинами развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней ЖКТ и даже некоторых злокачественных опухолей. Специалисты настаивают на лечении людей, которые сталкиваются с этим недугом. Гастроэнтеролог-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказывает, чем может быть вызвано ожирение и как его лечить.

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Причины ожирения

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«Существуют также социокультурные причины – это навязывание худобы как общественного идеала. Стремление выглядеть как модель с обложки журнала может привести к расстройству пищевого поведения», – отмечает врач.

По мнению врача, причин для этого недуга достаточно. В числе первых выделяют наследственность, а остальные причины являются приобретенными. Врач рекомендует проявлять физическую активность и выработать здоровые пищевые привычки, чтобы избежать негативных последствий.

Как избежать переедания, ожирения и накопления лишних килограммов

По словам Неронова, самым полезным считается принцип частого дробного питания с обязательным употреблением сезонных фруктов, овощей и ягод, обильным питьем. Последний прием пищи должен быть не позже чем за три часа до сна. Доктор рекомендует воздерживаться от систематического употребления жареной, жирной пищи, солений, копченостей. Такие продукты могут присутствовать в рационе здорового человека эпизодически.

Кроме того, если вы забыли пообедать, то можно перекусить: для этого подойдут горсть орехов, фрукты или овощи. Небольшие перекусы помогают избежать зверского голода перед ужином, а также переедания.

Психологи советуют также научиться внимательно следить за своим настроением, чтобы не «заедать» проблемы и стресс.

Индекс массы тела

Врачи и диетологи советуют считать ИМТ с помощью различных приложений для смартфона. Чем выше ИМТ, тем больше степень ожирения. При нормальной массе тела ИМТ находится в диапазоне от 18,5 до 24,9.

Как лечить ожирение

Взрослым пациентам с высокой степению ожирения могут назначить хирургическое лечение. Однако для борьбы с недугом создано и немало лекарственных препаратов. Некоторым пациентам рекомендуется лапароскопическое бандажирование желудка – то есть наложение регулируемой силиконовой манжеты на верхний отдел желудка для того, чтобы уменьшить его объем и исключить переедание. Существуют и другие способы, например липосакция – удаление избытков жировой ткани хирургическим способом.

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