Онколог рассказал, как ожирение влияет на развитие рака

Лишний вес приводит к нарушениям метаболических процессов, у женщин, в частности, нарушается процесс усвоения гормонов. И поэтому ожирение всегда входит в категорию повышенного риска всех онкологических заболеваний, — сказал Черемушкин.

Помимо этого, предупреждает врач, лишний вес ведет к развитию репродуктивных проблем: у мужчин происходит снижение тестостерона и наступает эректильная дисфункция, а у женщин появляется риск бесплодия. Чтобы человек сохранял хорошую форму, нужна определенная нагрузка на все группы мышц, напомнил онколог. По его словам, в первую очередь, важно вести активный образ жизни, а при наличии сопутствующих и причинных факторов набора веса лучше обратиться к эндокринологу.