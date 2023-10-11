Что такое синдром сухого глаза и как с ним бороться

Врачи-офтальмологи бьют тревогу: за последние 10-15 лет многократно участились случаи синдрома сухого глаза, который теперь фиксируется едва ли не у каждого. И связывают эту тенденцию с масштабной цифровизацией.

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Сложно сегодня представить жизнь без мониторов компьютера или экрана смартфона, с которыми мы имеем дело постоянно и даже сейчас, читая эти строки.

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Если выставлен диагноз синдром сухого глаза (ССГ) – он остается навсегда, но есть хорошая новость – офтальмологи знают, как облегчить жизнь и не допустить осложнений.

Как и почему появляется синдром сухого глаза

Среди основных жалоб: ощущение песка в глазах, сухость или слезотечение, покраснение, которые усиливаются к вечеру. И нужно понимать, что раздражение, повышенное слезотечение и затуманивание зрения – это не просто дискомфорт, это симптомы. И нужно выяснить причину их появления. Ведь признаки ССГ размыты и под них могут маскироваться более серьезные патологии.

Причин развития синдрома много, но все их можно разделить на две группы:

либо нарушается состав слезы;

либо ее просто недостаточно вырабатывается.

Если анализировать данные, то чаще встречается синдром, связанный с изменением состава слезы. В ней недостаточно липидов, поэтому она быстро испаряется, что и приводит к неприятным ощущениям.

В группе риска в том числе женщины, принимающие оральные контрацептивы или находящиеся в положении. Есть и другие предрасполагающие факторы, и причины, характерные для мужчин и для женщин: системные заболевания, длительный прием некоторых лекарств (антигистаминные, антидепрессанты, диуретики), дефицит витаминов и др.

Возраст и характерные изменения также можно отнести в эту группу. У людей после 65 лет распространенность синдрома крайне высока. Ровно, как и в группе людей, которые носят контактные линзы.

Офтальмологи акцентируют внимание и на глобальной проблеме близорукости, когда мало смотрят вдаль и мало моргают. А также на слишком большой роли смартфонов в жизни современного человека, особенно среди молодежи, которые просто не поднимают головы от экранов.

Как лечить

После обследования и постановки диагноза врач может предложить несколько методов лечения: физиотерапевтические, хирургические, медикаментозные. Нередко рекомендовано сочетание этих методов, например, использование капель и физиотерапевтических методов, которые могут проводиться дома или в клинике.

Например, прогревание и массаж: дома можно положить на веки теплый компресс, а в клинике используют специальные аппараты или проводят массаж при помощи ручных инструментов. Массаж можно проводить и в домашних условиях, но после консультации со специалистом. Благодаря воздействию тепла и массажа улучшается ток жирового секрета, защищающие глаза и предотвращающие быстрое испарение слезы.

Для снижения дискомфортных ощущений рекомендовано использовать искусственную слезу в виде глазных капель. В зависимости от первопричины могут быть назначены другие медикаменты.

Меры профилактики

Главная мера – снизить факторы риска и помочь организму компенсировать негативное влияние. Нужно ограничить время за компьютером, смартфонами и чаще моргать. Рекомендации касаются и коррекции питания. В рационе должно быть как можно больше источников жирных кислот, витамина А и других.

В солнечную погоду нужно носить качественные солнцезащитные очки. В отопительный сезон использовать увлажнители воздуха.

Людям, которые вынуждены длительное время принимать некоторые лекарственные препараты, способные вызывать ССГ как побочный эффект, нужны превентивные меры.

Тем, кто вынужден носить контактные линзы, важно придерживаться режима, а также выбирать те линзы, что имеют высокий коэффициент влагосодержания и проницаемости кислорода. На регулярной основе использовать капли для увлажнения и профилактики дискомфорта.

Правила работы за компьютером и смартфонами

Будем откровенными, сейчас любая профессия цифровизована. Поэтому важно соблюдать простые правила: